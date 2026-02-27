قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
ديني

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار
محمد شحتة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء، إن من أعظم مقاصد الصوم أن ينتصر الإنسان على نفسه، بأن يغالب هواه وأن يدفع غوائل النفس، وأن يواجه تلك الرعونات التي تقع فيها النفس، موضحا أنه يمكن للإنسان أن يقع في الإثم والمعاصي إذا لم يقف مع نفسه وقفة ويحاسبها، فالنفس فيها من الطيش والعجلة والميل إلى الشهوات المحرمة ما يوجب محاسبتها على كل هذه الأمور، فإن الإنسان ربما وقع في تلك الغوائل والآثام.

التحذير من النفس

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء، خلال درس التراويح بالليلة العاشرة من رمضان، أن الله تعالى قد حذرنا من النفس، وحث الإنسان على الوقوف معها وقفة جادة، وأن يراقب الله تعالى في نفسه في كل قول وتصرف، وقد أقسم الله تعالى في سورة الشمس سبع مرات، حتى يؤكد هذه الحقيقة في قوله: "والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها"، إلى أن وصل إلى قوله "ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها"، فالقرآن الكريم بين أيضا أن النفس هي التي جعلت قابيل يقتل أخاه هابيل، ومن ذلك قوله تعالى: "فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين".

واختتم الدكتور أيمن الحجار، بالتأكيد على أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من غوائل النفس، ومن ذلك قوله: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت"، لماذا، لأن أثر التعامل مع النفس هو الذي ينتج في الآخرة إما جنة وإما نارا.

وأشار إلى أنه من الواجب علينا مراعاة النفس البشرية ومعرفة فقه التعامل معها كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى كل منا أن يعرف أين تسير نفسه، وأن نغتنم هذا الشهر العظيم في جهاد أنفسنا، وهذا الشهر مليء بالنماذج الملهمة، ومن ذلك انتصارنا العظيم في العاشر من رمضان، والذي لم يكن ليتحقق إلا بالانتصار على النفس، وبما يؤكد أن الإنسان إذا أراد الانتصار على عدوه، فعليه أولا أن ينتصر على نفسه.

