قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد والخليج بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الفريقين

أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، وجيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج التشكيل الرسمي لفريقيهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث يعيش “العميد” حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة كونسيساو، ويطمح إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

تشكيل الاتحاد ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: محمدو دومبيا، فابينيو، روجر فيرنانديز.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، ستيفين بيرجوين.

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: الجيزاني - الحافظ - عسيري - خبراني

خط الدفاع: فيرنانديز - كنبه - كوربيليس - ريبوتشو

خط الدفاع: ماسوراس - آل جمعان

البدلاء: علي عايش السالم - حسين العيسي - ثامر فتحي الخيبري - بندر المطيري - رائد الشنقيطي - عبدالله تركي أل زين الدين - محمد الغانم - منصور حمزي - بدر منشي.

الحزم الاتفاق الحزم والاتفاق دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

ترشيحاتنا

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد