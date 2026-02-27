شوط أول سلبي بين الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد والخليج بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الفريقين

أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، وجيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج التشكيل الرسمي لفريقيهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث يعيش “العميد” حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة كونسيساو، ويطمح إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

تشكيل الاتحاد ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: محمدو دومبيا، فابينيو، روجر فيرنانديز.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، ستيفين بيرجوين.

وجاء تشكيل الخليج كالتالي:

حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: الجيزاني - الحافظ - عسيري - خبراني

خط الدفاع: فيرنانديز - كنبه - كوربيليس - ريبوتشو

خط الدفاع: ماسوراس - آل جمعان

البدلاء: علي عايش السالم - حسين العيسي - ثامر فتحي الخيبري - بندر المطيري - رائد الشنقيطي - عبدالله تركي أل زين الدين - محمد الغانم - منصور حمزي - بدر منشي.