بين الصمود الإنساني وصراعات النفوذ.. دراما رمضان 2026 تشتعل في حلقتها العاشرة

في محاكاة حية للواقع وتفاصيله المعقدة، وصلت دراما رمضان 2026 إلى محطة "الحلقة العاشرة"، حيث بدأت الخيوط الدرامية في التشابك، وتصاعدت وتيرة الأحداث في مجموعة من أبرز الأعمال التي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور المصري والعربي، متنقلة بين مآسي الحرب في غزة، وصراعات الأشقاء في عالم المال، وصولاً إلى كواليس العمليات الأمنية والتحديات الاجتماعية المعاصرة.

صحاب الأرض

ف​في ملحمة إنسانية استثنائية، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "صحاب الأرض" مشهداً سيبقى طويلاً في ذاكرة المشاهدين. حيث اجتمع الجيران والأصدقاء لإقامة حفل زفاف "علي" نجل "أوزو" (محمد يوسف) وسط الدمار، برعاية "ناصر" (إياد نصار) الذي أوفى بوعده بمشاركة أهالي الحي فرحتهم رغم أهوال القصف.



​المسلسل الذي يخرجه بيتر ميمي، نجح في تجسيد صمود الشعب الفلسطيني في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث تتقاطع قصة الطبيبة المصرية (منة شلبي) مع معاناة السكان، لتثبت الحلقة أن الأمل يولد من رحم المأساة. يشارك في البطولة نخبة من النجوم منهم كامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود.

أولاد الراعي

​وعلى صعيد الدراما الاجتماعية والتشويقية، فجرت الحلقة العاشرة من مسلسل "أولاد الراعي" مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما اكتشفت "نرمين الفقي" حمل الخادمة "توبة" من ابنها "باسم"، هذا التطور يضع إمبراطورية الأشقاء الثلاثة (ماجد المصري، خالد الصاوي، وأحمد عيد) أمام اختبار أخلاقي واجتماعي جديد يهدد الكيان الذي بنوه من الصفر، العمل من إخراج محمود كامل، ويستعرض الوجه الآخر للقوة والسلطة وتأثير الثروة على الروابط الأسرية.

على قد الحب

​ ​وفي إطار اجتماعي هادئ لكنه مليء بالدسائس، عاشت "مريم" (نيللي كريم) حالة نفسية سيئة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "على قد الحب"، بعد أن ظنت أن تصميماتها قد سُرقت، ليتضح أن "سارة" هي من تخطط مع "مراد" (أحمد سعيد عبد الغني) للإسراع في تنفيذ خطة غامضة.

المسلسل الذي يجمع نيللي كريم بشريف سلامة ومن إخراج خالد سعيد، يغوص في تفاصيل حياة امرأة تواجه تحديات مهنية وأسرية في عالم تصميم الحلي.

رأس الأفعى



​​وفي دراما الأكشن والتشويق الوطني، فقد شهد مسلسل "رأس الأفعى" استعدادات مكثفة للفريق الأمني بقيادة "مراد" (أمير كرارة)، حيث خاض الفريق تدريبات قتالية وإطلاق نار استعداداً لمواجهة القيادي الإخواني محمود عزت.

العمل الذي كتبه هاني سرحان وأخرجه محمد بكير، يستند إلى وقائع حقيقية تكشف الوجه الدموي للجماعات الإرهابية، ويشارك في بطولته شريف منير وماجدة زكي.