نجم الأهلي السابق يشيد بمستوى خوان بيزيرا: لاعب كارثة مالوش حل

أشاد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، بأداء البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك خلال مشاركته فى المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يعد اضافة كبيرة للفريق بفضل مهاراته وخبرته العالية.

وقال مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية: "خوان بيزيرا أفضل لاعب في مصر.. لاعب كارثة مالوش حل و له تأثير كبير مع الزمالك"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز في التاسعة والنصف غدا الأحد، الموافق 1 مارس، على أن تنقل قناة أون سبورت المباراة مع ستوديو تحليلى للقاء.

ترتيب الزمالك وبيراميدز فى الدورى

ويسعى الزمالك للحفاظ على قمة الدورى، حيث يحتل الصدارة، بعد التغلب على زد في المباراة الماضية، بنتيجة 2-1، ليصل رصيده الى النقطة 37 وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثانى، ونفس عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.