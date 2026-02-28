مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك

كشفت منصة The Verge أن مايكروسوفت أعلنت عن ميزة جديدة ضمن منظومة كوبايلوت باسم Copilot Tasks، مصممة لتتولى المهام المملة في الخلفية بدلًا من تنفيذها يدويًا على جهاز المستخدم.​

وأوضحت المنصة في تقرير لها، أن Copilot Tasks يعمل على «كمبيوتر سحابي» خاص به مع متصفح مدمج، بحيث ينفّذ المهام عبر التطبيقات والخدمات المختلفة دون تحميل إضافي على جهاز المستخدم، مع إتاحة تشغيل المهام مرة واحدة أو بشكل مجدول أو متكرر حسب الحاجة.

مساعد ينفّذ المهام من وصف نصي بسيط

أشارت The Verge إلى أن المستخدم يستطيع وصف ما يريد من Copilot Tasks بلغة طبيعية بسيطة، مثل طلب تنظيم البريد الإلكتروني أو إعداد خطة مذاكرة، ليتولى النظام تقسيم المهمة إلى خطوات، وتنفيذها تلقائيًا، ثم إرسال تقرير بما تم إنجازه عند الانتهاء.

وأكد التقرير أن الميزة يمكنها مثلًا فرز رسائل البريد المهمة، وكتابة ردود أولية، وتحويل المرفقات والصور في البريد إلى عروض تقديمية، وإدارة الاشتراكات الرقمية من خلال تتبّع الخدمات غير المستخدمة واقتراح إلغائها.

أمثلة على المهام التي ينفذها Copilot Tasks

أوضحت The Verge أن Copilot Tasks قادر على تنظيم مناسبات شخصية مثل حفلات عيد الميلاد، بدءًا من البحث عن قاعات مناسبة، ثم إعداد قائمة مختصرة بالخيارات، وصولًا إلى صياغة الدعوات وإرسالها عبر البريد أو التطبيقات المتاحة.​

وأشارت المنصة إلى أن الميزة تستطيع أيضًا مراقبة إعلانات الشقق الجديدة أسبوعيًا، وتجميع أفضل الخيارات وفق معايير يحددها المستخدم مثل الميزانية والمنطقة، بل وحتى حجز مواعيد لمعاينة الشقق عند الحاجة، في حال منحها الصلاحيات اللازمة.

مقارنة مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين وضوابط الأمان

أكد التقرير أن إطلاق Copilot Tasks يأتي في سياق سباق أوسع نحو ما يسمى «وكلاء الذكاء الاصطناعي» القادرين على العمل بشكل شبه مستقل، في مواجهة أدوات أخرى ظهرت مؤخرًا مثل أوضاع «الوكيل» في منصات بحث ومساعدات ذكية منافسة، وأدوات التصفّح التلقائي المعتمدة على Gemini في متصفح جوجل كروم.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب The Verge، أن Copilot Tasks سيطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي إجراء «حساس» مثل إتمام دفع أموال أو إرسال رسائل أو حجز خدمات نيابة عنه، لضمان بقاء المستخدم في دائرة التحكم في القرارات الأساسية وعدم تنفيذ مهام عالية الأثر دون إذن صريح.

إتاحة محدودة الآن وقائمة انتظار للتجربة

وأشارت مايكروسوفت إلى أن Copilot Tasks متاح حاليًا في إطار «معاينة بحثية» لمجموعة محدودة من المستخدمين فقط، بهدف اختبار القدرات وضبط السلوك قبل التوسّع على نطاق أوسع.

وأكدت الشركة أن الراغبين في تجربة الميزة يمكنهم التسجيل في قائمة انتظار عبر موقع مايكروسوفت الرسمي، على أن تبدأ الشركة في توسيع نطاق الإتاحة التدريجية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لطرح أوسع لمستخدمي خدمات مايكروسوفت 365 وكوبايلوت.