مايكروسوفت تشترط صلاحيات مدير للدخول لـ إعدادات التخزين في ويندوز 11

كشفت منصة Windows Central أن مايكروسوفت بدأت في تقييد الوصول إلى صفحة إعدادات التخزين في و يندوز 11، بحيث أصبحت تتطلب صلاحيات المسؤول (Administrator) بعد تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام.

أوضحت المنصة أن هذا التغيير يأتي ضمن التحديث التمهيدي KB5074105 ثم مع التحديث الأمني لشهر فبراير 2026، حيث سيواجه المستخدمون نافذة تأكيد "التحكم في حساب المستخدم" UAC عند محاولة فتح إعدادات التخزين في تطبيق الإعدادات.

ما الذي تغير في صفحة إعدادات التخزين؟

أوضحت Windows Central أن صفحة "التخزين" في تطبيق الإعدادات كانت سابقًا متاحة لأي مستخدم على الجهاز لعرض التفاصيل وحذف الملفات المؤقتة وإدارة المساحة، لكن النظام أصبح الآن يعاملها كإعدادات نظام حساسة تتطلب موافقة حساب إداري قبل عرض أي محتوى.

أشارت مواقع متخصصة أخرى إلى أن مايكروسوفت أضافت هذا القيد بهدف ضمان أن الوصول إلى الملفات النظامية وأدوات إدارة الأقراص وتنظيف النظام لا يتم إلا من خلال جلسة مصرح لها إداريًا، لتقليل مخاطر العبث أو الحذف غير المقصود للبيانات.

طبقة حماية إضافية للملفات النظامية

أكدت مايكروسوفت، في تعليق نقلته مواقع متابعة لتحديثات ويندوز، أن الهدف من هذا التعديل هو "المساعدة في التأكد من أن المستخدمين المخوّلين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى ملفات النظام" من خلال عرض نافذة UAC عند فتح إعدادات التخزين.

أوضحت التقارير أن الشركة ترى أن صفحة التخزين لم تعد مجرد أداة لعرض استخدام المساحة، بل أصبحت بوابة لوظائف حساسة مثل Storage Sense، واقتراحات التنظيف، وإدارة المساحات التخزينية والنسخ الاحتياطية، ما يجعل وضعها خلف صلاحيات المدير خطوة منسجمة مع توجه أوسع لتشديد نموذج الأمان في ويندوز 11.

تأثير القرار على المستخدمين في المنازل والشركات

أشارت Windows Central إلى أن تأثير هذا التغيير سيكون محدودًا نسبيًا على أجهزة المستخدمين الذين يعملون بالفعل بحسابات لها صلاحيات المسؤول، حيث سيلاحظون فقط ظهور نافذة تأكيد إضافية قبل الدخول إلى إعدادات التخزين.

أوضحت منصات أخرى أن الفارق سيكون أوضح في الحواسيب المشتركة أو أجهزة العمل التي تعتمد حسابات قياسية بدون صلاحيات إدارية، إذ لن يتمكن المستخدمون في هذه الحالة من عرض تفاصيل استخدام التخزين أو تشغيل أدوات تنظيف الملفات المؤقتة إلا بعد إدخال بيانات مسؤول النظام والموافقة على نافذة UAC.

مشكلات جانبية في تنظيف الملفات المؤقتة

أكدت تقارير رصد تحديث KB5074105 أن تقييد إعدادات التخزين صاحبه في بعض الأجهزة خلل جانبي في أداة تنظيف الملفات المؤقتة داخل ويندوز 11.

أوضحت التقارير أن الأداة لم تعد تتعرف بشكل صحيح على بعض المجلدات والملفات المؤقتة بعد التحديث، وهو ما دفع مايكروسوفت إلى توضيح أن سلوك طلب صلاحيات المسؤول للوصول إلى إعدادات التخزين سلوك مقصود وليس خطأ، مع الإشارة إلى أن مشكلة تنظيف الملفات يجري التحقيق فيها تمهيدًا لمعالجتها في تحديثات لاحقة.