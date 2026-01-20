مايكروسوفت تصدر تحديثًا عاجلًا لإصلاح أخطاء ويندوز 11 و10

أصدرت شركة مايكروسوفت يوم 19 يناير 2026 تحديثًا أمنيًا عاجلًا تحت KB5034123 لأنظمة ويندوز 11 و10، يعالج عشرات الثغرات والمشاكل التقنية المكتشفة مؤخرًا.

تفاصيل التحديث الأمني

يشمل التحديث 58 إصلاحًا أمنيًا، منها 6 خطيرة في مكونات Kernel و Windows Hello، بالإضافة إلى إصلاح أخطاء BSOD ومشاكل الطباعة.

يُطبّق تلقائيًا عبر Windows Update لإصدارات 22H2 و23H2 في ويندوز 11، و22H2 في ويندوز 10.

المشاكل المُصححة الرئيسية

حل التحديث مشاكل الانهيار في تطبيق Photos وExplorer، وأعطال USB بعد الاستعداد للنوم، وثغرة CVE-2026-0123 تسمح بتشغيل كود عن بعد. كما حسّن أداء Copilot+ PC بنسبة 15% في المهام اليومية، حسب ملاحظات الإصدار الرسمية.

كيفية التثبيت والتوافق

يصل التحديث حجمًا 1.2 جيجابايت عبر Windows Update، أو يُحمّل يدويًا من Microsoft Update Catalog. متوافق مع معالجات Intel 13th Gen وAMD Ryzen 8000، مع دعم لـARM في ويندوز 11. تنصح مايكروسوفت بإعادة التشغيل الفوري.

تأثير على المستخدمين والسوق

يغطي التحديث 1.2 مليار جهاز نشط، مُخفيًا مخاطر أمنية كشفتها MITRE CVE. يأتي بعد حملة Patch Tuesday الشهرية، مع تحديثات إضافية مقررة في فبراير 2026.