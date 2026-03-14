عبد العزيز يهنئ أبناء بني سويف بالعيد القومي للمحافظة

تقدم المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بخالص التهنئة لكافة أبناء وقيادات محافظة بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة "مارس 2026" ، والذي يأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "آنذاك "، عندما شاركوا أبناء بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.

وأضاف محافظ بني سويف، قائلاً : ونحن اليوم.. إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية ، فاننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية ، في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي".