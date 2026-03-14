رصد المتغيرات المكانية ورفع القمامة والمخلفات من خلال الوحدات المحلية في بني سويف

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة بكافة القطاعات الخدمية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري أعمال رصد المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بشوارع المدينة والقرى. كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع والمناطق منها شارع داود وميدان مولد النبي وجسر إسلام وشارع 23 يوليو بمنطقة مقبل وشارع حافظ وخلف مسجد عمر بن عبدالعزيز وميدان حارث ومنطقة حوض الدلالة وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع الروضة ومنطقة المساكن، وتم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ داخل الكتلة السكنية بقرية الحمرايا.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة بعدد من شوارع المدينة شملت شارع جمال عبدالناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر ومنطقة فاطمة الزهراء وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة المرور، مع تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية شارع جمال عبدالناصر، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريد 82 طنًا من المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، بجانب تمهيد وتسوية مداخل ومخارج قرية دلاص وطريق دلاص/ الرياض ودلاص/ ناصر ودلاص/ الزيتون ورفع التراكمات والقمامة من القرية وتوابعها، فيما تمت متابعة أعمال توصيل أسلاك الكهرباء على الأعمدة الجديدة وشبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بقرية بهبشين ضمن مشروعات حياة كريمة، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة منها شارع التحرير وشارع الورد وشارع سور الجيش وشارع طراد النيل وسط وشارع المقدس يونان وشارع كنيسة ماري جرجس وشارع فانوس وشارع مسجد العكايشة وأمام حديقة سعيد النجار وشارع بلال بن رباح مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، إلى جانب متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع. وعلى مستوى القرى قامت الوحدة المحلية لقرية طنسا بأعمال تطهير ترعة أحمد باشا بمدخل قرية بني قاسم من الناحية القبلية، وتنفيذ أعمال نظافة بمدخل قرية غياضة الغربية وطريق بني عوض وبني محمد، كما تم بقرية جزيرة ببا تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية وشارع الوحدة المحلية وشارع مركز الشباب وشارع العمدة وطريق الرملة.

وفي مركز الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح تنفيذ حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تم رفع أكثر من 20 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب مسح شارع الجيش وشارع عماد الدين ورفع نواتج الأعمال. كما تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية بقرية الفنت الشرقية، إلى جانب متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والتأكيد على سرعة تسليم النماذج للمواطنين وتسريع إجراءات استكمال ملفات التصالح. فيما قام قسم الإشغالات بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع تنفيذ حملات مسائية بالمدينة والقرى لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي مركز إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها في مواجهة مخالفات البناء والتعديات، حيث تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية لقواعد الدور الأرضي بدون ترخيص بعزبة الجنادي ،كما قامت إدارة الإشغالات برفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة لتيسير حركة المرور والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، إلى جانب متابعة إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.

وفي سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز مع نواب رئيس المدينة وقف أعمال بناء مخالف داخل الحيز العمراني بدون ترخيص للدور الثاني العلوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. كما تمت الاستجابة لشكوى بعض أهالي قرية نزلة الديب التابعة لبدهل بمنطقة المسجد الكبير بشأن تجمع مياه ناتجة عن تسريب، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتبين وجود كسر بماسورة المياه وتم إصلاح العطل وسحب المياه. كما تواصلت أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة البيئة العامة من خلال رفع المخلفات من محيط المدارس والمصالح الحكومية بمختلف أنحاء المدينة، وجمع القمامة من المجالس القروية وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي.