بني سويف تحذر المواطنين من الطقس: ابتعدوا عن هذه الأماكن

تهيب محافظة بني سويف بالمواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية ونشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، قد يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن اليوم السبت 14 مارس 2026 يشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض أنحاء الجمهورية، قد تمتد إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى أن هذه الحالة الجوية تأتي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني متعمق على الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى نشاط ملحوظ للرياح وتدهور في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة بني سويف بالمواطنين ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات حفاظاً على سلامتهم، ومن أهمها:

• عدم الوقوف أو ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الكهرباء والإنارة.

• القيادة بحذر على الطرق وتجنب السرعات العالية بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

• توخي الحذر أثناء السير في الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة.

• يفضل لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية تقليل الخروج من المنازل قدر الإمكان وارتداء الكمامات عند الضرورة.

• غلق النوافذ والأبواب بإحكام لتقليل دخول الأتربة إلى المنازل.

• الإبلاغ الفوري عن أية مشاهدات قد تشكل خطورة أو أحداث طارئة قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.

كما تؤكد المحافظة رفع درجة الاستعداد في الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أية تداعيات محتملة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتلقي بلاغات المواطنين والتدخل السريع عند الحاجة.

وتناشد محافظة بني سويف المواطنين متابعة النشرات الجوية الصادرة بشكل دوري والالتزام بالإرشادات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.