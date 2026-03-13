قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة بني سويف تعلن اعتماد الهيئة المصرية للدواء لسلسلة تبريد الأمصال والطعوم بمديرية الصحة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف،اعتماد سلسلة التبريد الخاصة بالأمصال والطعوم بالمديرية ،من قبل الهيئة المصرية للدواء،وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الفنية المنظمة لعمليات التخزين والتداول الآمن للأمصال والطعوم، حيث

تأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار حرص مديرية الصحة وسعيها الجاد  فتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تداول وتخزين الأمصال واللقاحات.

حيث أوضح وكيل الوزارة الدكتور هاني جميعة،أن اعتماد سلسلة التبريد يمثل خطوة هامة لضمان الحفاظ على كفاءة وفاعلية اللقاحات والأمصال منذ لحظة تخزينها وحتى وصولها إلى المواطنين،مضيفا  أن هذا الاعتماد يؤكد على الالتزام التام بتطبيق معايير الجودة وسلامة سلسلة التبريد، بما يساهم في دعم منظومة الصحة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمة الوقائية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف.

كما أشاد وكيل الصحة بالجهود المتميزة التي يبذلها فريق العمل بإدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتورة أمنية أبو جبل مدير الإدارة، وجميع القائمين على منظومة سلسلة التبريد للأمصال والطعوم، لما يقدمونه من عمل دؤوب لضمان سلامة اللقاحات والحفاظ على جودتها وفقاً للمعايير المعتمدة، موجهاً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود مستمرة لخدمة المنظومة الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

