الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

عبد العزيز جمال

يتصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 اهتمام 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد الصرف تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

كما تجهز الحكومة مفاجأة سارة للموظفين تتضمن الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور خلال أيام قليلة.

ويجرى صرف المرتبات في خطوة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة للأسر قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد، كما أعلنت الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للاجور سيتم اعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليضع حدًا لأي جدل حول موعد صرف مرتبات مارس 2026 لموظفي الدولة، ويعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.

صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 16 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل جهة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للتكدس أو التزاحم في يوم محدد، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.
 

أماكن صرف المرتبات

في إطار التيسير على الموظفين، يتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة، تشمل:

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في ضوء موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعلن رسميًا.

جدول صرف مرتبات مارس 2026

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

يوم 16 مارس 2026

يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
 

يوم 17 مارس 2026

يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:
وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

هدف قرار تبكير الصرف

يأتي قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية للتخفيف عن الموظفين.

مرتبات مارس صرف مرتبات مارس 2026 زيادات جديدة في المرتبات الحد الأدنى للأجور وزارة المالية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

