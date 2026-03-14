العراق .. الدفاعات الجوية في مطار أربيل تتصدى لعدة استهدافات



ذكرت تقارير إعلامية أن الدفاعات الجوية في مطار أربيل بالعراق تصدت منذ قليل لعدة استهدافات وذلك في أعقاب

سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة الدبس بكركوك.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الجمعة، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران المدني لمدة ثلاثة أيام إضافية، في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان رسمي أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، إضافة إلى رحلات العبور عبر الأجواء العراقية، مؤكدة أن الخطوة تأتي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين، في ضوء المخاطر المحتملة الناتجة عن التصعيد العسكري وتزايد النشاط الصاروخي والجوي في الإقليم.

تحذيرات من استهداف منشآت حيوية

وفي سياق متصل، حذرت الرئاسة العراقية من تداعيات استهداف الأماكن الحيوية والمنشآت المدنية والمقار الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتفاقم التوترات الإقليمية.

وأكدت الرئاسة في بيانها ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة.

إجراءات احترازية متواصلة

ويأتي قرار تمديد إغلاق المجال الجوي العراقي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي دفع عدداً من دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بحركة الطيران والملاحة الجوية.

ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق الأجواء العراقية يعكس حجم المخاوف الأمنية المرتبطة باحتمال توسع نطاق العمليات العسكرية، خاصة في ظل موقع العراق الجغرافي الذي يجعله ممرًا رئيسيًا للرحلات الجوية الدولية بين آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تواصل السلطات العراقية مراجعة الوضع الأمني بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، مع احتمال تمديد الإغلاق مجددًا أو إعادة فتح المجال الجوي تدريجيًا وفق تطورات الأوضاع في المنطقة.