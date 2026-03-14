السيد حمدي يكشف كواليس تخفيض عقود لاعبي الأهلي خلال ثورة 25 يناير
موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2026.. مواقيت الصلاة والسحور في مصر
العراق .. استهداف مقر للحشد الشعبي في سهل نينوى
بعد سحب قرعة ليلة القدر .. بركة رمضان يتصدر التريند العالمي والأعلى تداولًا مصريا وعربيا
بالمسيرات .. حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة يعرا
ألافيس يتعادل مع فياريال 1-1 في الدوري الإسباني
العراق .. الدفاعات الجوية في مطار أربيل تتصدى لعدة استهدافات
محمد كارتر يعود لـ شيماء سيف: ربنا جمع بينا تاني على سنة الرسول
العراق .. سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في كركوك
هدف مبكر لصالح الجيش الملكي في شباك بيراميدز بدوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 24 رمضان
مارسيليا يفوز على أوكسير بهدف في الدوري الفرنسي
أخبار العالم

العراق .. الدفاعات الجوية في مطار أربيل تتصدى لعدة استهدافات

محمود نوفل

 
ذكرت تقارير إعلامية أن الدفاعات الجوية في مطار أربيل بالعراق تصدت منذ قليل لعدة استهدافات وذلك في أعقاب 
سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة الدبس بكركوك.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الجمعة، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران المدني لمدة ثلاثة أيام إضافية، في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان رسمي أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، إضافة إلى رحلات العبور عبر الأجواء العراقية، مؤكدة أن الخطوة تأتي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين، في ضوء المخاطر المحتملة الناتجة عن التصعيد العسكري وتزايد النشاط الصاروخي والجوي في الإقليم.

تحذيرات من استهداف منشآت حيوية
وفي سياق متصل، حذرت الرئاسة العراقية من تداعيات استهداف الأماكن الحيوية والمنشآت المدنية والمقار الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتفاقم التوترات الإقليمية.

وأكدت الرئاسة في بيانها ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة.

إجراءات احترازية متواصلة
ويأتي قرار تمديد إغلاق المجال الجوي العراقي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، الأمر الذي دفع عدداً من دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بحركة الطيران والملاحة الجوية.

ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق الأجواء العراقية يعكس حجم المخاوف الأمنية المرتبطة باحتمال توسع نطاق العمليات العسكرية، خاصة في ظل موقع العراق الجغرافي الذي يجعله ممرًا رئيسيًا للرحلات الجوية الدولية بين آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تواصل السلطات العراقية مراجعة الوضع الأمني بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، مع احتمال تمديد الإغلاق مجددًا أو إعادة فتح المجال الجوي تدريجيًا وفق تطورات الأوضاع في المنطقة.

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

طلائع الجيش

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر

رابطة الأندية

بسبب تصرفات الجماهير.. رابطة الأندية توجه لفت نظر للزمالك وتغرمه 50 ألف جنيه

مجلس الأهلي

مقترحات بإعادة هيكلة داخل الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش بالدوري

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

بعد ظهور ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس مصابة به .. معلومات صادمة عن مرض الثعلبة

مرض الثعلبة
مرض الثعلبة
مرض الثعلبة

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

