إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد
لاريجاني يرد على وزير الحرب الأمريكي: قيادتنا بين الناس وأنتم في جزيرة إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقتل 4 جنود أمريكيين بعد تحطم طائرة تزوّد بالوقود غرب العراق.. وتضارب الروايات حول الحادث

محمد البدوي

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، عن تصاعد التوتر في الساحة العراقية بالتزامن مع اليوم الرابع عشر من الحرب، مؤكدة أن الأوضاع الميدانية تشهد حالة من القلق والترقب في عدد من المحافظات، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد.

وأوضحت التميمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل أربعة جنود أمريكيين إثر تحطم طائرة للتزوّد بالوقود غرب العراق، في حادث أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأشارت إلى أن فصائل عراقية أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط طائرة من طراز KC-135 غرب البلاد، مؤكدة في بيان لها أنها استهدفتها باستخدام ما وصفته بـ"السلاح المناسب"، وذلك بعد رصد تحليق طائرات حربية أمريكية وبريطانية في الأجواء العراقية.

وأضافت أن الفصائل كانت قد ذكرت في بيان أولي أن ثلاثة من أفراد طاقم الطائرة، البالغ عددهم ستة، لقوا مصرعهم، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا مقتل أربعة جنود في الحادث.

كما أوضحت التميمي أن الفصائل تحدثت أيضًا عن استهداف طائرة ثانية من الطراز نفسه، مشيرة إلى إصابة جناحها خلال الهجوم، لكنها تمكنت من الفرار والهبوط في أحد المطارات داخل إسرائيل.

وأكدت أن هذه التطورات دفعت السلطات العراقية إلى رفع مستوى التأهب والحذر، تحسبًا لاحتمال حدوث تصعيد جديد قد تشهده الساحة العراقية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى وجود روايتين متباينتين حول أسباب سقوط الطائرة؛ إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحادث لم يكن نتيجة هجوم معادٍ، بل بسبب ما وصفته بـ"نيران صديقة". 

وفي المقابل، تصر الفصائل العراقية على روايتها التي تؤكد إسقاط الطائرة بصاروخ، إلى جانب إصابة الطائرة الثانية قبل تمكنها من الهبوط خارج العراق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

محمد صلاح

مهمة صعبة لصلاح وليفربول أمام معاناة توتنهام

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يبحث عن العودة للانتصارات أمام أستون فيلا

ارسنال

آرسنال يسعى لاستمرار صدارته للدوري الإنجليزي من إيفرتون

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد