مقتل 4 جنود أمريكيين بعد تحطم طائرة تزوّد بالوقود غرب العراق.. وتضارب الروايات حول الحادث

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، عن تصاعد التوتر في الساحة العراقية بالتزامن مع اليوم الرابع عشر من الحرب، مؤكدة أن الأوضاع الميدانية تشهد حالة من القلق والترقب في عدد من المحافظات، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد.

تحطم طائرة للتزوّد بالوقود

وأوضحت التميمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مقتل أربعة جنود أمريكيين إثر تحطم طائرة للتزوّد بالوقود غرب العراق، في حادث أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

تحليق طائرات حربية أمريكية

وأشارت إلى أن فصائل عراقية أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط طائرة من طراز KC-135 غرب البلاد، مؤكدة في بيان لها أنها استهدفتها باستخدام ما وصفته بـ"السلاح المناسب"، وذلك بعد رصد تحليق طائرات حربية أمريكية وبريطانية في الأجواء العراقية.

وأضافت أن الفصائل كانت قد ذكرت في بيان أولي أن ثلاثة من أفراد طاقم الطائرة، البالغ عددهم ستة، لقوا مصرعهم، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا مقتل أربعة جنود في الحادث.

كما أوضحت التميمي أن الفصائل تحدثت أيضًا عن استهداف طائرة ثانية من الطراز نفسه، مشيرة إلى إصابة جناحها خلال الهجوم، لكنها تمكنت من الفرار والهبوط في أحد المطارات داخل إسرائيل.

وأكدت أن هذه التطورات دفعت السلطات العراقية إلى رفع مستوى التأهب والحذر، تحسبًا لاحتمال حدوث تصعيد جديد قد تشهده الساحة العراقية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى وجود روايتين متباينتين حول أسباب سقوط الطائرة؛ إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحادث لم يكن نتيجة هجوم معادٍ، بل بسبب ما وصفته بـ"نيران صديقة".

وفي المقابل، تصر الفصائل العراقية على روايتها التي تؤكد إسقاط الطائرة بصاروخ، إلى جانب إصابة الطائرة الثانية قبل تمكنها من الهبوط خارج العراق.