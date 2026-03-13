الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

51 اتفاقية .. السفير عاطف سالم يكشف كواليس انتقاله لسفارة مصر في تل أبيب

السفير عاطف سالم سيد الأهل
محمد البدوي

كشف السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، كواليس اختياره لتولي منصب السفير في تل أبيب، مشيرًا إلى أنه تلقى في عام 2012 إخطارًا من أحد الأجهزة في مصر بترشيحه للمنصب، وذلك خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد.

وأوضح سالم، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان يفكر حينها في الانتقال للعمل في كندا، إلا أن المسؤولين تمسكوا ببقائه في موقعه نظرًا لما اعتبروه جودة في أدائه المهني.

الترتيبات الخاصة بالانتقال

وأضاف أن القرار الخاص بتعيينه اتُخذ في مارس من ذلك العام، بينما استغرقت الترتيبات الخاصة بالانتقال نحو تسعة أشهر، مؤكدًا أن هذه المدة كانت مناسبة لإتمام إجراءات وتسليم المهام.

طبيعة العمل الدبلوماسي

وأشار إلى أنه التقى بالرئيس في ذلك الوقت، حيث جرى الحديث عن عدد من الملفات العامة، واصفًا أجواء اللقاء بأنها كانت مليئة بالحيوية. وأكد أن من طبيعة العمل الدبلوماسي دراسة الدولة والملفات المرتبطة بها جيدًا قبل الانتقال للعمل فيها، إلى جانب الاستفادة من خبرات الدبلوماسيين الذين سبق لهم العمل في نفس الموقع.

طبيعة العمل والملفات الجارية

كما أوضح أن تسلمه المنصب لم يتضمن تسليمًا رسميًا مباشرًا من السفير السابق، لكنه التقى بالدبلوماسي الذي كان يشغل المنصب قبله للحصول على صورة كاملة عن طبيعة العمل والملفات الجارية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

مراجعة جميع الاتفاقيات

ولفت إلى أن من أولى مهامه كان مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي بلغ عددها آنذاك 51 اتفاقية، مؤكدًا حرصه على دراسة كل اتفاقية بدقة لمعرفة ما تم تنفيذ بنودها وما لا يزال قيد المتابعة، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من مسؤولياته الدبلوماسية.

عاطف سالم السفير عاطف سالم تل أبيب السفير عاطف سالم سيد الأهل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

