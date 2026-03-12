قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أخبار العالم

واشنطن لـ تل أبيب :لا خطة لإنهاء الحرب على إيران حتى الآن

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمود نوفل

نقلت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنه لا خطة لإنهاء الحرب على إيران حتى الآن.
 

وذكر المصدر الأمني للقناة العبرية أن واشنطن تركز عسكريا الآن على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط.

وفي سياق أخر ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

وأضاف ترامب - خلال تجمع حاشد أمام البيت الأبيض - أن ما يصل إلى 60 زورقا إيرانيا جرى استهدافها.. "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

وتابع: الإيرانيون فقدوا قواتهم البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي بالكامل، ولم يعد لديهم رادارات، وفقدوا قادتهم.

وواصل: "ما زال بوسعنا فعل المزيد؛ هناك بعض الأهداف التي تركناها يمكننا تدميرها، لكن إذا فعلنا ذلك فلن يتمكن الإيرانيون من إعادة بناء بلادهم".

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، نفى الرئيس الأمريكي أي قلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وعن التعاون الإسباني، أكد ترامب أن الجانب الإسباني لم يتعاون مع واشنطن خلال العملية العسكرية، ملوحاً بإمكانية وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وأضاف: "الشعب الإسباني رائع، أما القيادة فهي ليست جيدة".

وعن لبنان، أعرب ترامب عن جهود بلاده لمواجهة التصعيد في لبنان.. قائلا "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الهجمات التي يتعرض لها لبنان. نحب لبنان وشعبه، وعلينا التخلص من حزب كان كارثة لسنوات طويلة".

