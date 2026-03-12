تايلاند تستدعي سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة لها قرب مضيق هرمز

نقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن الحكومة التايلاندية أنه تم استدعاء سفير إيران في بانكوك بعد استهداف سفينة تايلاندية قرب مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل السلطنة .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

وأضاف ترامب - خلال تجمع حاشد أمام البيت الأبيض - أن ما يصل إلى 60 زورقا إيرانيا جرى استهدافها.. "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

وتابع: الإيرانيون فقدوا قواتهم البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي بالكامل، ولم يعد لديهم رادارات، وفقدوا قادتهم.

وواصل: "ما زال بوسعنا فعل المزيد؛ هناك بعض الأهداف التي تركناها يمكننا تدميرها، لكن إذا فعلنا ذلك فلن يتمكن الإيرانيون من إعادة بناء بلادهم".

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، نفى الرئيس الأمريكي أي قلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وعن التعاون الإسباني، أكد ترامب أن الجانب الإسباني لم يتعاون مع واشنطن خلال العملية العسكرية، ملوحاً بإمكانية وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وأضاف: "الشعب الإسباني رائع، أما القيادة فهي ليست جيدة".

وعن لبنان، أعرب ترامب عن جهود بلاده لمواجهة التصعيد في لبنان.. قائلا "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الهجمات التي يتعرض لها لبنان. نحب لبنان وشعبه، وعلينا التخلص من حزب كان كارثة لسنوات طويلة".