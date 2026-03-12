قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدارة ترامب: تكلفة الحرب على إيران أكثر من 11 مليار دولار خلال 6 أيام

القسم الخارجي

قدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إحاطة مغلقة لمجلس الشيوخ أن أول ستة أيام من الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 11.3 مليار دولار، وفق مصدر مطلع أوردته وكالة رويترز. 

وتضمن هذا الرقم تكاليف العمليات العسكرية المباشرة لكنه لا يشمل كامل كلفة الحرب، وقد تم تقديمه للنواب الذين طلبوا معلومات مفصلة عن الصراع.

وقد بدأ الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير 2026، مع سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت إيران وأسفرت عن سقوط نحو 2000 قتيل، معظمهم إيرانيون ولبنانيون، فيما امتد الصراع إلى لبنان وأثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية وحركة النقل.

وأكدت إدارة ترامب للنواب أن 5.6 مليار دولار من الذخائر استخدمت خلال أول يومين فقط من الغارات، ما أثار مخاوف أعضاء الكونغرس من استنزاف المخزون العسكري الأمريكي في وقت يعاني فيه قطاع الدفاع من صعوبات في تلبية الطلب. وقد التقى الرئيس ترامب الأسبوع الماضي مع مسؤولي سبع شركات دفاعية لمناقشة جهود إعادة تعبئة المخزونات.

في سياق متصل، من المتوقع أن تطلب الإدارة الأمريكية قريبًا من الكونغرس تمويلًا إضافيًا للحرب، مع توقعات بأن يصل المبلغ المطلوب إلى 50 مليار دولار، بينما يرى بعض المساعدين أن هذا الرقم قد يكون منخفضًا. وفي حين أعلن ترامب خلال زيارة إلى ولاية كنتاكي أنه "فاز" بالحرب، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمليات العسكرية حتى "إنهاء المهمة".

من جهتها، طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين بإدلاء المسؤولين في الإدارة الأمريكية شهادات رسمية تحت القسم لتوضيح خطط ترامب بشأن الحرب على إيران، بما في ذلك المدة المتوقعة للصراع والإجراءات المتوقعة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

التقديرات الأخيرة تبرز حجم الأعباء المالية الهائلة للحرب، إلى جانب تأثيرها على السوق العالمي للطاقة والاستقرار العسكري الأمريكي، في وقت يزداد فيه الضغط على الكونغرس لتخصيص مليارات إضافية لدعم العمليات العسكرية المستمرة.

