الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة|فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 12 مارس 2026، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مختلف المحافظات.

طقس بارد صباحًا ودافئ نهارًا

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد برودة في الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، ويعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق القاهرة الكبرى بنسبة تقدر بنحو 20% وعلى فترات متقطعة.

شبورة مائية في الصباح

كما توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون أيضًا معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 24 درجة – الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة – الصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 28 درجة – الصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 30 درجة – الصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة – الصغرى 17 درجة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى الاثنين 16 مارس 2026 ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد