وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 12 مارس 2026، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مختلف المحافظات.

طقس بارد صباحًا ودافئ نهارًا

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد برودة في الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، ويعود الطقس ليصبح باردًا خلال ساعات الليل.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق القاهرة الكبرى بنسبة تقدر بنحو 20% وعلى فترات متقطعة.

شبورة مائية في الصباح

كما توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون أيضًا معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 24 درجة – الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة – الصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 28 درجة – الصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 30 درجة – الصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة – الصغرى 17 درجة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى الاثنين 16 مارس 2026 ستشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

د. علي جمعة

ليلة 27 .. هل هي ليلة القدر ؟ |علي جمعة يجيب

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها وأنت صائم واغتنم فضلها

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اغتنم فضلها فى هذه الأيام المباركة واعرف كيف تؤديها

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

