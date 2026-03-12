بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

أحالت النيابة العامة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لإحدى السيدات بالإكراه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة.

ووفقًا لقرار الإحالة، فإن الواقعة تعود إلى توجه المتهمين إلى موقع الحادث مستقلين سيارة، حيث قاموا بالاستيلاء على منقولات مملوكة للمجني عليها مي حسام طه عبدالعزيز.

وأشارت التحقيقات إلى أن سيدة تُدعى أميمة محمد محمد الشيخ حاولت منعهم من أخذ الممتلكات، إلا أن قائد السيارة صدمها أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها وفقًا للتقرير الطبي

