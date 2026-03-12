القبض على عامل وشقيقته تعدّيا على طالبة بالضرب في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية وسيدة بالتعدى على فتاة بالسب والضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم أول الفيوم) وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بأحد الشوارع إصطدمت بها دراجة نارية مما أدى لسقوطها أرضا وحال معاتبتها لقائدها وسيدة كانت برفقته قاما بالتعدى عليها بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها والسيدة المرافقة له (عامل ، شقيقته ، مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





