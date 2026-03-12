قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جوزيف عون يتابع تطورات الأوضاع بجنوب لبنان وسبل مواجهة الظروف الراهنة

جوزيف عون
جوزيف عون
أ ش أ

عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، الخميس، عددا من اللقاءات مع المسئولين اللبنانيين؛ لمتابعة تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني، والبحث عن حلول خارجية تساعد لبنان على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي لقاء مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اطلع الرئيس عون على واقع القطاع الصناعي في ظلّ الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها خلال هذه المرحلة.

وقدّم الخوري، خلال اللقاء، شرحاً عن أوضاع مختلف القطاعات الصناعية والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على استقرار القطاع الصناعي بالإضافة إلى متابعة توافر المواد الأساسية ودعم قدرة المصانع على مواصلة عملها رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها لبنان.

كما استقبل الرئيس عون، النائب كميل شمعون، وذلك في قصر بعبدا، حيث بحثا التطورات الراهنة فى لبنان والتأكيد على ضرورة نزع السلاح و وحظر اتّساع الحرب الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

كما تم التأكيد على ضرورة تأمين المساعدات لأهالي الجنوب الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة بالتوازي مع البحث عن حلول خارجية تساعد لبنان على الصمود في ظل الظروف الراهنة.

وقال شمعون: “لقد تم طرح مسألة اللجوء إلى الفصل السابع من الأمم المتحدة؛ لضمان احترام الحدود اللبنانية ومنع أي احتلال أو تعدٍّ على الأراضي اللبنانية”.

واعتبر أن دعم الجيش بمساعدة دولية قد يكون أحد السبل لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.

الرئيس اللبناني جوزيف عون للقاءات مع المسئولين اللبنانيين تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني الصمود في مواجهة التحديات الراهنة

اورمان الشرقية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
