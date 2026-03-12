سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجددًا، وبأشد العبارات، العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف ميناء صلالة الاستراتيجي في سلطنة عُمان بمسيّرات، وأسفر عن أضرار في عدد من خزانات الوقود داخل الميناء.

واستغرب أبو الغيط هذه الهجمات على دولة سعت بكل سبيل ممكن إلى تجنيب المنطقة وإيران ويلات الحرب من خلال جهود مشهودة لتقديم الوساطة.

وأكد أبو الغيط أن تعمد إيران استهداف أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج وتلويث البيئة البحرية بإغراق السفن النفطية العملاقة في بحر شبه مغلق وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على محطات تحلية المياه، وتفجير منشآت نفطية، يمثل تهديدًا لمقومات الحياة اليومية للمدنيين. وهو سلوك مشين لا تقبله الشرائع السماوية ولا القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيده على أن تشكيك إيران حول من يقف وراء استهداف ميناء صلالة بسلطنة عُمان لا ينفي مسؤوليتها الواضحة عن الوضع الخطير الذي تسببت فيه بمنطقة الخليج.