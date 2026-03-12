بولندا: ليس لدينا خطط للدخول في الصراع الدائر بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، إن بلاده ليس لديها أي خطط للدخول في الصراع بالشرق الأوسط، مشددا على أن تركيز وارسو ينصب على التهديدات القريبة من أراضيها، خاصة روسيا.

وأضاف سيكورسكي، في تصريحات نقلها "راديو بولندا"، أن المصالح البولندية والأمريكية مقربة ومتداخلة إلا أنها ليست متطابقة في كل النواحي، وأن الرئيس البولندي قد أكد سابقا أنه لن يوافق على دخول جنود بولنديين في الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وارسو أعربت عن دعمها السياسي لحليفتها الرئيسي، أمريكا، إضافة إلى الشركاء في تركيا وقبرص ومنطقة الخليج.

كما أكد أن قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في "ريدزيكوفو" بشمال بولندا تعمل فقط على رصد وتحييد الصواريخ التي قد تهدد أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح أن إيران لم تطلق مثل هذه الصواريخ.

وحول ما إذا كانت إيران تمثل تهديدا مباشرا لأمريكا، قال سيكورسكي: "من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة وإسرائيل تقييمهما الخاص للوضع، لكنني شخصيا لم ألحظ أي تهديد مباشر للولايات المتحدة أو أوروبا، أو حتى إسرائيل".