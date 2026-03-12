قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا: ليس لدينا خطط للدخول في الصراع الدائر بالشرق الأوسط

بولندا: ليس لدينا خطط للدخول في الصراع الدائر بالشرق الأوسط
بولندا: ليس لدينا خطط للدخول في الصراع الدائر بالشرق الأوسط
أ ش أ

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، إن بلاده ليس لديها أي خطط للدخول في الصراع بالشرق الأوسط، مشددا على أن تركيز وارسو ينصب على التهديدات القريبة من أراضيها، خاصة روسيا.

وأضاف سيكورسكي، في تصريحات نقلها "راديو بولندا"، أن المصالح البولندية والأمريكية مقربة ومتداخلة إلا أنها ليست متطابقة في كل النواحي، وأن الرئيس البولندي قد أكد سابقا أنه لن يوافق على دخول جنود بولنديين في الحرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وارسو أعربت عن دعمها السياسي لحليفتها الرئيسي، أمريكا، إضافة إلى الشركاء في تركيا وقبرص ومنطقة الخليج.

كما أكد أن قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في "ريدزيكوفو" بشمال بولندا تعمل فقط على رصد وتحييد الصواريخ التي قد تهدد أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح أن إيران لم تطلق مثل هذه الصواريخ.

وحول ما إذا كانت إيران تمثل تهديدا مباشرا لأمريكا، قال سيكورسكي: "من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة وإسرائيل تقييمهما الخاص للوضع، لكنني شخصيا لم ألحظ أي تهديد مباشر للولايات المتحدة أو أوروبا، أو حتى إسرائيل".

وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الصراع بالشرق الأوسط التهديدات القريبة من أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

اسطوانات ارشيفيه

تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

جانب من التوزيعات بسوهاج

وصول 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

مدير رعاية بورسعيد يجتمع بمديري المراكز والوحدات الصحية ويشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد