نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط - الذي تجاوز 100 دولار للبرميل قبل أن ينخفض ​​إلى 98 دولارًا - سيكون في نهاية المطاف مفيدًا للأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار البنزين.

وكتب الرئيس ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني الكثير من المال".

وأضاف: "لكن الأهم بالنسبة لي كرئيس هو منع إيران، تلك الإمبراطورية الشريرة، من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع. لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا".

وفي يوم الأربعاء، حاول ترامب تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين. وقال للصحفيين في أوهايو: "أعتقد أن الارتفاع كان أقل بقليل مما توقعنا. سينخفض ​​السعر أكثر مما يتصوره أي شخص".

ويبلغ متوسط ​​سعر جالون الوقود في الولايات المتحدة حاليًا 3.59 دولار، مرتفعًا من 2.94 دولار قبل شهر.