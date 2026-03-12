مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني

فجر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي مفاجأة في أول رسالة منه بعد توليه أعلى منصب في طهران، حيث أكد أنه علم بخبر تعيينه من التلفزيون.

وقال مجتبى خامنئي: "أجد لزاماً عليّ أن أبيّن بإيجاز موقفي من تصويت مجلس خبراء القيادة الموقّر، لقد علم هذا الخادم لكم، مجتبى خامنئي، بنتيجة تصويت مجلس خبراء القيادة في الوقت نفسه الذي علمتم به أنتم، ومن خلال شاشة هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية".

وكشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن المرشد الإيراني الجديد أصيب بكسر في قدمه وكدمة في العين وجروح طفيفة أخرى بالوجه في اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية-الإسرائيلية.

ونشر التلفزيون الإيراني رسالة مجتبى الأولى، دون ظهوره علنا، داعيًا إلى وحدة الشعب الإيراني، محذرًا من أن مضيق هرمز، سيظل مغلقًا كأداة ضغط، مؤكدا أن "بقاء مضيق هرمز مغلقا أمر ضروري كأداة للضغط، وسنقوم بباقي العمليات الضرورية اذا لزم الأمر"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وتضمنت رسالة المرشد الجديد تحذيرا بضرورة إغلاق جميع القواعد الأمريكية في المنطقة وإلا "ستتعرض للهجوم"، مؤكدا أن "إيران لن تتخلى عن الثأر لدماء الشهداء"، قائلا إن "الانتقام لدماء الشهداء لن يُترك أو يُغضّ الطرف عنه".