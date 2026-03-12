قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أخبار العالم

مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
قسم الخارجي

فجر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي مفاجأة في أول رسالة منه بعد توليه أعلى منصب في طهران، حيث أكد أنه علم بخبر تعيينه من التلفزيون.

وقال مجتبى خامنئي: "أجد لزاماً عليّ أن أبيّن بإيجاز موقفي من تصويت مجلس خبراء القيادة الموقّر، لقد علم هذا الخادم لكم، مجتبى خامنئي، بنتيجة تصويت مجلس خبراء القيادة في الوقت نفسه الذي علمتم به أنتم، ومن خلال شاشة هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية".

وكشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن المرشد الإيراني الجديد أصيب بكسر في قدمه وكدمة في العين وجروح طفيفة أخرى بالوجه في اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية-الإسرائيلية.

ونشر التلفزيون الإيراني رسالة مجتبى الأولى، دون ظهوره علنا، داعيًا إلى وحدة الشعب الإيراني، محذرًا من أن مضيق هرمز، سيظل مغلقًا كأداة ضغط، مؤكدا أن "بقاء مضيق هرمز مغلقا أمر ضروري كأداة للضغط، وسنقوم بباقي العمليات الضرورية اذا لزم الأمر"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وتضمنت رسالة المرشد الجديد تحذيرا بضرورة إغلاق جميع القواعد الأمريكية في المنطقة وإلا "ستتعرض للهجوم"، مؤكدا أن "إيران لن تتخلى عن الثأر لدماء الشهداء"، قائلا إن "الانتقام لدماء الشهداء لن يُترك أو يُغضّ الطرف عنه".

مجتبى خامنئي التليفزيون الإيراني المرشد الإيراني المرشد الإيراني الجديد

