قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يستقر على ضم قطة بعد تألقه مع بيراميدز

قطة
قطة
محمد بدران   -  
يارا أمين

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  حسام حسن على ضم أحمد عاطف "قطة" لاعب نادي بيراميدز إلى معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار ضم اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح أحد العناصر المؤثرة في تشكيل فريقه بفضل أدائه القوي وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.

ويُعد قطة أحد أبرز نجوم دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، ليساهم بشكل كبير في مشوار فريقه بالبطولة القارية.

وخاض اللاعب مع بيراميدز 72 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 أهداف، فيما تبلغ قيمته التسويقية نحو مليون ونصف يورو، ليواصل تأكيد أحقيته في الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

حسام حسن أحمد عاطف قطة بيراميدز نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

ترشيحاتنا

محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: الأزمات العالمية لم توقف مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر.. فيديو

الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: رغم الأزمات الاقتصادية سنصنع أبطالًا ينافسون في أولمبياد 2028.. فيديو

النائب ياسر عرفة

طلب إحاطة للحكومة بشأن تأثير زيادة أسعار الوقود على الزراعة والصناعات الغذائية

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد