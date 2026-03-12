حسام حسن يستقر على ضم قطة بعد تألقه مع بيراميدز

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على ضم أحمد عاطف "قطة" لاعب نادي بيراميدز إلى معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء قرار ضم اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح أحد العناصر المؤثرة في تشكيل فريقه بفضل أدائه القوي وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.

ويُعد قطة أحد أبرز نجوم دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، ليساهم بشكل كبير في مشوار فريقه بالبطولة القارية.

وخاض اللاعب مع بيراميدز 72 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 أهداف، فيما تبلغ قيمته التسويقية نحو مليون ونصف يورو، ليواصل تأكيد أحقيته في الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.