نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية

محمد البدوي

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن تصعيد جديد في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يواصل توسيع نطاق هجماته عبر استهداف مناطق مختلفة، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب إخلاء عدد من القرى الواقعة جنوب لبنان.

توسيع العملية البرية على الحدود

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحركات العسكرية تأتي في إطار توسيع العملية البرية على الحدود الشمالية، مع سعي الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من المناطق داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إنشاء 18 موقعًا عسكريًا جديدًا داخل شمال لبنان، إلى جانب 5 مواقع أخرى كانت قائمة منذ المواجهات التي اندلعت أواخر عام 2023 مع بداية الحرب على قطاع غزة، واستمرت خلال حرب 2024.

ولفتت إلى أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير المالية وعضو الكابينيت بتسلئيل سموتريتش، أكدوا أن الضربات التي تعرض لها حزب الله خلال حرب 2024 لم تنهِ وجوده، موضحين أن العمليات العسكرية الحالية تستهدف تقويض قدرات حركات المقاومة مثل حماس وحزب الله.

انتشار القوات واللواءات العسكرية

كما أشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى وجود تحركات ميدانية مكثفة على الأرض، تشمل تعزيز انتشار القوات واللواءات العسكرية، ورفع مستوى الاستعداد، إلى جانب إصدار تعليمات من القيادة العسكرية الداخلية لتنظيم حركة الجيش، خاصة في الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية الشمالية.

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية

الأولمبياد الخاص المصري ينظم حفل إفطار ويكرم الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية

الثقة تحولت لغرور.. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

