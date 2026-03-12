إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن تصعيد جديد في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يواصل توسيع نطاق هجماته عبر استهداف مناطق مختلفة، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب إخلاء عدد من القرى الواقعة جنوب لبنان.

توسيع العملية البرية على الحدود

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة القاهرة الإخبارية، أن التحركات العسكرية تأتي في إطار توسيع العملية البرية على الحدود الشمالية، مع سعي الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من المناطق داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إنشاء 18 موقعًا عسكريًا جديدًا داخل شمال لبنان، إلى جانب 5 مواقع أخرى كانت قائمة منذ المواجهات التي اندلعت أواخر عام 2023 مع بداية الحرب على قطاع غزة، واستمرت خلال حرب 2024.

ولفتت إلى أن عددًا من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير المالية وعضو الكابينيت بتسلئيل سموتريتش، أكدوا أن الضربات التي تعرض لها حزب الله خلال حرب 2024 لم تنهِ وجوده، موضحين أن العمليات العسكرية الحالية تستهدف تقويض قدرات حركات المقاومة مثل حماس وحزب الله.

انتشار القوات واللواءات العسكرية

كما أشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى وجود تحركات ميدانية مكثفة على الأرض، تشمل تعزيز انتشار القوات واللواءات العسكرية، ورفع مستوى الاستعداد، إلى جانب إصدار تعليمات من القيادة العسكرية الداخلية لتنظيم حركة الجيش، خاصة في الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية الشمالية.