روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس

حسم نادي روما الإيطالي الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل الدولي السعودي سعود عبد الحميد وإمكانية انتقاله بشكل نهائي إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب السعودي قد انتقل إلى لانس على سبيل الإعارة في بداية الموسم الجاري قادمًا من النادي الإيطالي، ونجح خلال فترة قصيرة في لفت الأنظار بفضل المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق، الأمر الذي دفع بعض التقارير الإعلامية للحديث عن رغبة النادي الفرنسي في تفعيل بند الشراء النهائي والحصول على خدماته بشكل دائم.

وفي هذا السياق، نفى فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي روما، صحة ما يتم تداوله بشأن حسم الصفقة، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي من لانس يفيد برغبة النادي الفرنسي في تفعيل بند شراء اللاعب.

وقال ماسارا في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية إن كل ما يُتداول حول هذا الأمر في الوقت الحالي لا يستند إلى معلومات رسمية، مشيرًا إلى أن ناديه لم يتلق أي مخاطبات رسمية من لانس بخصوص شراء عقد اللاعب.

ويأتي هذا الجدل في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه سعود عبد الحميد مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه، حيث شارك في 22 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، ونجح في تسجيل هدفين، إلى جانب صناعته 4 أهداف لزملائه.

ويعيش فريق لانس موسمًا مميزًا في الدوري الفرنسي، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، خلف المتصدر باريس سان جيرمان بفارق نقطة واحدة فقط، ما يجعله أحد أبرز المنافسين على لقب البطولة هذا الموسم.