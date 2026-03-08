سعود عبد الحميد يسجل في فوز لانس على ميتز ليواصل اللحاق بسان جيرمان

افتتح سعود عبد الحميد، أهداف لانس في الفوز 3-0 على ضيفه ميتز المتعثر اليوم الأحد، ليساعد فريقه في تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وفاز لانس للمرة الأولى في آخر ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة من 25 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الذي خسر 3-1 من موناكو يوم الجمعة.

وأطلق عبد الحميد مدافع السعودية تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية البعيدة، مستفيدا من تمريرة رائعة من زميله عبد الله سيما الذي هيأ له الكرة بعدما تابع كرة مرتدة في الدقيقة 44.

وسجل عبد الحميد، المنضم إلى لانس على سبيل الإعارة من روما في الصيف الماضي، هدفه الأول في الدوري الفرنسي، ليكون قد ساهم بثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات بالمسابقة.

وأكمل فلوريان توفان وأمادو حيدرة أهداف لانس في غضون سبع دقائق بعد نهاية الاستراحة، ليثأر الفريق من خسارته 2-0 في الدور الأول.

ويتذيل ميتز الترتيب وله 13 نقطة.