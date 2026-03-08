سعود عبد الحميد يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي مع لانس

دوّن الدولي السعودي سعود عبد الحميد لحظة مميزة في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل أول أهدافه في منافسات الدوري الفرنسي، خلال مواجهة فريقه لانس أمام ميتز مساء الأحد.

هدف مهم قبل نهاية الشوط الأول

وجاء هدف اللاعب السعودي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك عند الدقيقة 44، ليمنح فريقه أفضلية مهمة في اللقاء.

أول بصمة تهديفية في الدوري

ويعد هذا الهدف أول بصمة تهديفية لعبد الحميد في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما اكتفى في مبارياته السابقة بصناعة الأهداف دون التسجيل.

وخاض اللاعب 17 مباراة بقميص لانس حتى الآن، ونجح خلالها في تقديم 3 تمريرات حاسمة إلى جانب هدفه الأول في المسابقة.

مطاردة الصدارة

وفي حال تمكن لانس من الحفاظ على تقدمه في المباراة، سيرفع رصيده إلى 56 نقطة، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف المتصدر باريس سان جيرمان.

سجل تهديفي سابق في الكأس

وكان عبد الحميد قد افتتح سجله التهديفي مع لانس في وقت سابق من الموسم، عندما سجل وصنع هدفًا خلال مواجهة الفريق أمام فينيي في الدور الخامس من كأس فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي.

دور هجومي متزايد

ويواصل اللاعب السعودي، القادم من تجربتي الهلال والاتحاد، تقديم أدوار هجومية فعالة مع لانس، حيث يشغل مركز الجناح الأيمن ضمن المنظومة التكتيكية للفريق، ويعد أحد العناصر المؤثرة في خط الهجوم خلال الموسم الحالي.