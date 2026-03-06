باريس سان جيرمان يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي

خسر فريق باريس سان جيرمان من نظيره موناكو، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 25 ببطولة الدوري الفرنسي.

سجل ثلاثية موناكو كل من ماجنيوس أكليوش وألكسندر جولوفين وفولارين بالوجون في الدقائق 27، 55، 73.

فيما جاء هدف باريس عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 71.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: حكيمي، زابارني، باتشو ومينديز.

خط الوسط: فيتينيا، زائير إيمري ودرو.

خط الهجوم: باركولا، دوي وكفاراتسخيليا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق موناكو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.