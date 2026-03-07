اليوم.. نانت مصطفى محمد في مواجهة أنجيه للهروب من مناطق الخطر بالدوري الفرنسي

يستضيف فريق أنجيه نظيره نانت، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت اللقاء وهو في موقف صعب بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، بينما يأتي أنجيه في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ تمثل فرصة مهمة لحصد ثلاث نقاط قد تؤثر في مسار الموسم، خاصة في ظل تقارب المستويات بين فرق منتصف وقاع الترتيب.

ويأمل أنجيه في استغلال اللعب على أرضه لتحقيق انتصار يعزز موقعه ويمنحه مزيدًا من الاستقرار بعيدًا عن مناطق الخطر، مع اعتماده على التنظيم الدفاعي والضغط في وسط الملعب، إلى جانب الاستفادة من الكرات العرضية والثابتة.

في المقابل، يسعى نانت للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده على تحسين وضعه في جدول الترتيب، معتمداً على الهجمات المرتدة السريعة والانضباط التكتيكي بين خطوطه.