البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، يوم السبت، عن اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وفي وقت سابق، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف مبانٍ في مملكة البحرين الشقيقة، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.