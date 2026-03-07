سب سيدة داخل بنزينة.. ضبط سائق ربع نقل بـ أبو رواش في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوماً بصورة تتضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها، بسبب خلافات بينهما حول أولوية ومكان توقف السيارة داخل إحدى محطات الوقود.

بالفحص والتحري تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت حدوث الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن سارعت بتحديد هوية السيارة الظاهرة في المنشور، حيث تبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها الذي تبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا.

وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بنشوب مشادة كلامية بينه وبين القائمة على النشر أثناء تواجدهما بإحدى محطات الوقود بمنطقة أبو رواش التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بسبب الخلاف على مكان توقف سيارتهما، مؤكداً تبادلهما السب والقذف قبل انصرافهما من المكان، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.