قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات
قصة تبنٍ انتهت بنكران الجميل .. مُسنّة مريضة بلا رعاية بعد أن تنازلت عن ممتلكاتها لابنتها بالتبني | تفاصيل الحكاية
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية على بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن عن منحة Golden Egret للتميز الصناعي وبرنامج التدريب 2026

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنحة "Golden Egret" Excellence Scholarship 2026 للمشاركة في البرنامج التدريبي:

2026 BPIC Training Program on Smart Manufacturing and Innovation-Driven Development (Spring Session)، والذي ينظمه BRICS Partnership on New Industrial Revolution Innovation Center تحت رعاية مبادرة الشراكة بين دول بريكس للتعاون في الثورة الصناعية الجديدة (PartNIR).

يأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمهورية الصين الشعبية. 

ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 21 مايو إلى 5 يونيو 2026 في عدد من المدن الصينية هي شيامن وهانغتشو وشنغهاي، ولمدة 16 يومًا، ويهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات التصنيع الذكي والابتكار المدفوع بالتحول الرقمي، ودعم التعاون بين دول بريكس والأسواق الناشئة والدول النامية.

الفئات المستهدفة

* المسؤولون الحكوميون في قطاعات الصناعة أو الاتصالات أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

* ⁠خبراء الصناعة والمهندسون ومديرو المستوى المتوسط والعالي في الشركات.

* ⁠الأكاديميون والباحثون من الجامعات والمؤسسات البحثية.

شروط التقدم:

* خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

* ⁠إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

* ⁠يفضل ألا يتجاوز السن 50 عامًا مع التمتع بحالة صحية جيدة.

التغطية المالية:

تقدم المنحة تمويلًا كاملاً يشمل:

* تذاكر الطيران الدولية (ذهاب وعودة).

* ⁠الإقامة الفندقية والوجبات.

* ⁠رسوم التدريب والانتقالات الداخلية في الصين.

ملاحظة: يتحمل المشارك تكاليف التأشيرة والفحوصات الطبية والنفقات الشخصية.

خطوات التقديم:

* تحميل نموذج Scholarship Application Form من الموقع الرسمي للبرنامج.

* ⁠اعتماد الطلب من الجهة المختصة أو السفارة/القنصلية الصينية.

* ⁠إرسال نسخة موقعة (PDF) ونسخة قابلة للتعديل (Word) إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع تسمية الملفات بالصيغة: Country + Personal Name.

آخر موعد للتقديم: 5 أبريل 2026.

للاطلاع على التفاصيل والجدول الزمني الكامل للبرنامج:

https://www.bricspic.org/Train/En/pxbm

للاستفسار:

[email protected]

+86-592-5888621

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد رفع المخلفات وتطوير المحاور المرورية بـ كرداسة

جهود محافظة أسوان

المحافظ يوجه بمشاركة أعضاء برلمان الطفل الأسوانى في جلسة المجلس التنفيذى القادم

تكريم

مياه المنوفية تحتفل بليلة القدر وتُكرم حفظة القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد