البحث العلمي تعلن عن منحة Golden Egret للتميز الصناعي وبرنامج التدريب 2026

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنحة "Golden Egret" Excellence Scholarship 2026 للمشاركة في البرنامج التدريبي:

2026 BPIC Training Program on Smart Manufacturing and Innovation-Driven Development (Spring Session)، والذي ينظمه BRICS Partnership on New Industrial Revolution Innovation Center تحت رعاية مبادرة الشراكة بين دول بريكس للتعاون في الثورة الصناعية الجديدة (PartNIR).

يأتي ذلك في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمهورية الصين الشعبية.

ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 21 مايو إلى 5 يونيو 2026 في عدد من المدن الصينية هي شيامن وهانغتشو وشنغهاي، ولمدة 16 يومًا، ويهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات التصنيع الذكي والابتكار المدفوع بالتحول الرقمي، ودعم التعاون بين دول بريكس والأسواق الناشئة والدول النامية.

الفئات المستهدفة

* المسؤولون الحكوميون في قطاعات الصناعة أو الاتصالات أو التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

* ⁠خبراء الصناعة والمهندسون ومديرو المستوى المتوسط والعالي في الشركات.

* ⁠الأكاديميون والباحثون من الجامعات والمؤسسات البحثية.

شروط التقدم:

* خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

* ⁠إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

* ⁠يفضل ألا يتجاوز السن 50 عامًا مع التمتع بحالة صحية جيدة.

التغطية المالية:

تقدم المنحة تمويلًا كاملاً يشمل:

* تذاكر الطيران الدولية (ذهاب وعودة).

* ⁠الإقامة الفندقية والوجبات.

* ⁠رسوم التدريب والانتقالات الداخلية في الصين.

ملاحظة: يتحمل المشارك تكاليف التأشيرة والفحوصات الطبية والنفقات الشخصية.

خطوات التقديم:

* تحميل نموذج Scholarship Application Form من الموقع الرسمي للبرنامج.

* ⁠اعتماد الطلب من الجهة المختصة أو السفارة/القنصلية الصينية.

* ⁠إرسال نسخة موقعة (PDF) ونسخة قابلة للتعديل (Word) إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع تسمية الملفات بالصيغة: Country + Personal Name.

آخر موعد للتقديم: 5 أبريل 2026.

للاطلاع على التفاصيل والجدول الزمني الكامل للبرنامج:

https://www.bricspic.org/Train/En/pxbm

للاستفسار:

[email protected]

+86-592-5888621