محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية بني عبيد ضمن مبادرة حياة كريمة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحدة طب الأسرة بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن افتتاح الوحدة يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية داخل القرى، وتوفير خدمات طبية متكاملة لأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تخدم الوحدة ما يقرب من 52 ألف نسمة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية بالقرب من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا أبريل المقبل ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية متميزة وشاملة داخل الوحدات والمستشفيات المدرجة بالمنظومة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة تم إنشاؤها لأول مرة عام 1952، قبل أن تشهد عملية تطوير ورفع كفاءة شاملة خلال عام 2025 لتواكب معايير تقديم الخدمات الصحية الحديثة، حيث تبلغ المساحة الكلية للوحدة 8000 متر مربع، بينما تصل مساحة المبنى إلى 1050 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 31 غرفة مجهزة لتقديم مختلف الخدمات الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدة طب الأسرة ببني عبيد تضم مجموعة متكاملة من العيادات والخدمات الطبية، تشمل عيادة طب الأسرة، وعيادة متابعة الحمل، وعيادة متابعة الطفل، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، وقسم الطوارئ، وغرف المشورة الصحية، والمعمل، وغرفة التطعيمات، ووحدة السمعيات، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية والصيدلية، بما يوفر حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل القرى، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، في إطار المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة داخل الريف المصري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب حازم فاروق طه عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.