قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تمديد صرفها وزيادتها.. كل ما تريد معرفته عن منحة التموين
شركة البحر الأحمر تستعين برجال الدين للتوعية بتحريم إهدار المياه
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بمعدل 5 مليارات جنيه خلال عام.. تقرير حكومي
واشنطن تتوعد موسكو.. رد أمريكي قوي على دعم روسيا لـ إيران
ما هو فضل ماء زمزم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
منافس مصر بالمونديال.. ترامب: ليس من المناسب مشاركة إيران في كأس العالم
الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
دعاء النبي عند إفطار العشر الأواخر من رمضان
«لبيك يا خامنئي» تشعل الجبهات.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 42
أباطرة الشباك العذراء.. شناوي الأهلي ينافس أوسة وأمير في الزواج الثاني
التكنولوجيا مفتاح ثروة مليارديرات العالم.. كيف يجني الأثرياء أموالهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية بني عبيد ضمن مبادرة حياة كريمة

محافظ المنيا يفتتح الوحدة الصحية
محافظ المنيا يفتتح الوحدة الصحية
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وحدة طب الأسرة بقرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن افتتاح الوحدة يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأولية داخل القرى، وتوفير خدمات طبية متكاملة لأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تخدم الوحدة ما يقرب من 52 ألف نسمة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية بالقرب من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا أبريل المقبل ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية متميزة وشاملة داخل الوحدات والمستشفيات المدرجة بالمنظومة.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة تم إنشاؤها لأول مرة عام 1952، قبل أن تشهد عملية تطوير ورفع كفاءة شاملة خلال عام 2025 لتواكب معايير تقديم الخدمات الصحية الحديثة، حيث تبلغ المساحة الكلية للوحدة 8000 متر مربع، بينما تصل مساحة المبنى إلى 1050 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم 31 غرفة مجهزة لتقديم مختلف الخدمات الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدة طب الأسرة ببني عبيد تضم مجموعة متكاملة من العيادات والخدمات الطبية، تشمل عيادة طب الأسرة، وعيادة متابعة الحمل، وعيادة متابعة الطفل، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، وقسم الطوارئ، وغرف المشورة الصحية، والمعمل، وغرفة التطعيمات، ووحدة السمعيات، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية والصيدلية، بما يوفر حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشار المحافظ  إلى أن تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل القرى، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، في إطار المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة داخل الريف المصري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائب حازم فاروق طه عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

المنيا محافظ المنيا الوحدة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

إطلاق فيديو توضيحي لخدمة طالبي "كعب العمل" على منصات الوزراة لمنع استغلالهم

الدكتورة عبلة الالفي

نائب وزير الصحة تعقد اجتماعات لدراسة جدوى نموذج رعاية القبالة

عمرو أديب

عمرو أديب: مصر ضد العدوان الإيراني على دول الخليج

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد