مسلسل نون النسوة الحلقة 8.. محمد جمعة يلفق تهمة تعاطي مخدرات لزوجته هبة مجدي

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 8 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يبحث مراد “أحمد الرافعي” على الشخص الذى قام باطلاق نار عليه كما يطلب من شقيقه مازن “محمد يوسف” ان يعثر على الممرضة زينات “هبة مجدي”.

بينما يفوز صلاح “محمد جمعة” فى مسابقات الحلم حيث يحصل ١٠٠ ألف دولار مما يخلق ذلك حالة من الفرحة لدى صلاح وزينات وشريفة “مي كساب” وتسببت هذه الأموال فى طمع شريفة وصلاح حيث قررا التخلص من زينات وقام زوجها بتلفيق تهمة تعاطي المخدرات حتي يتمكن من طلاقها ويستطيع الزواج من شقيقتها شريفة.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.