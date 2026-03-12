لمخالفته الضوابط المهنية.. تعليق عرض المسلسل العراقي «عرش الشيطان»

أعلنت الصفحة الرئيسية لهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، عبر “فيسبوك”، وقف عرض مسلسل “عرش الشيطان” لمخالفته الضوابط المهنية للبث.

وجاء نص القرار الرسمي لهيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، كما يلي: «استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، ولا سيما ما ورد في القسم الثامن الفقرة (4)، وبالنظر لما تضمنه مسلسل “عرش الشيطان” الذي يُبث عبر قناتكم من مشاهد وحوارات تتعارض مع الضوابط المهنية المنصوص عليها في لائحة قواعد البث الإعلامي لعام 2019.. عليه تقرر إلزامكم بتعليق عرض مسلسل عرش الشيطان فوراً عبر قناة دجلة الفضائية وجميع المنصات الرقمية الأخرى، وذلك بصورة مؤقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وعرض الموضوع على لجنة الاستماع في هذه الهيئة للنظر فيه على وجه السرعة واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر القانونية المعتمدة».

مسلسل عرش الشيطان

ومسلسل “عرش الشيطان” يدور حول صراع عائلي وأزمات شخصية يمر بها نجوم العمل، من تحولات اجتماعية والعديد من الأزمات والمشاكل المتعددة، وهو بطولة ألكسندر علوم، وسنان العزاوي، ومازن محمد مصطفى، وآسيا كمال، ومارتا حامد، وسيف الشريف وآخرون.