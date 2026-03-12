أيمن سلامة يكشف سبب تأجيل مسلسل «عاليا» وخروجه من سباق رمضان 2026

كشف السيناريست أيمن سلامة تفاصيل تأجيل مسلسل «عاليا» للنجمة غادة عبد الرازق الذي كان مقرر عرضه في السباق الرمضاني الحالي، موضحًا أن القرار جاء نتيجة ضيق الوقت وبعض المشكلات الإنتاجية، مع الاتفاق على تقديم العمل في وقت لاحق ليخرج بالشكل اللائق.

وقال أيمن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «احنا لبعض» المذاع على قناة صدى البلد، إن فريق العمل فضل تأجيل المشروع بدلًا من تقديمه بشكل متسرع، مؤكدًا أن الهدف هو خروج المسلسل بصورة تليق بتاريخ غادة عبد الرازق الفني.

غادة عبد الرازق

وأضاف أيمن سلامة أن غادة عبد الرازق تُعد واحدة من أبرز نجمات الدراما في مصر، مشيرًا إلى أنها فنانة كبيرة وموهوبة، واصفًا إياها بأنها الأقوى بين الفنانات المصريات خلال العشرين عامًا الأخيرة.