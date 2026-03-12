أيمن سلامة: «كلهم بيحبوا مودي» تجربة كوميدية ومناسب لكل أفراد الأسرة

كشف المؤلف أيمن سلامة كواليس مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أن الفنان ياسر جلال قام بتغيير جلده تماماً في العمل وأراد من خلاله تقديم تجربة مختلفة عن أدواره السابقة.

وأوضح سلامة، خلال برنامج “إحنا لبعض”، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد”، أن ياسر جلال كان حريصًا على الخروج عن الإطار التقليدي لأعماله، وتجربة تقديم عمل كوميدي لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت تجربة جديدة بالنسبة له، وهو ما اتفق عليه فريق العمل منذ بداية التحضير للمسلسل.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” مناسب للعائلة

وقال: “من بين أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها أن يكون المسلسل مناسبًا للمشاهدة العائلية، بحيث يخلو من الألفاظ غير اللائقة أو أي مشاهد قد تمنع الأسرة من مشاهدته”، مؤكدًا أن الهدف كان تقديم عمل ترفيهي يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار يحافظ على القيم الأسرية.

وأضاف المؤلف أيمن سلامة أن العمل يسعى كذلك إلى إبراز تنوع الطبقات الاجتماعية في المجتمع، حيث يتناول شخصيات تنتمي إلى طبقة تهتم بالسهر والموضة والمظهر، إلى جانب تقديم نماذج من الطبقة الشعبية، في سياق درامي يعكس جوانب مختلفة من الحياة اليومية بأسلوب كوميدي اجتماعي.

