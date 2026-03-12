عمرو أديب: مصر ضد العدوان الإيراني على دول الخليج

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موقف مصر، رسميًا وشعبيًا، واضح تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث وتوترات، مشيرًا إلى أن الرأي العام الحقيقي يعكس موقف الدولة ومؤسساتها والشعب المصري.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه على “إكس”: "فيه مصر اللى هى مصر كل مصر شعب مصر الأمة المصرية.. هو ده الرأي العام المعتبر اللى أي حد عايز يحاسب يتكلم فيه، وعندنا ريس واضح فى كلامه وعندنا خارجية بتطلع تصريحات كل يوم".

وتابع: "عمر ما كان الهوى المصري إيرانى.. عمر ما طهران كان لها معجبين ومؤيدين واضحين".

واختتم: "مصر التى أعرفها ضد العدوان الإيرانى الغاشم على دول الخليج كلها، مصر أيضا عليها عدوان اقتصادي إيرانى واضح، مصر معروف موقفها، أما القلة اللى أقل من القليل لا تعبر عنها أبدا".

الدور المصري

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوقف التصعيد، مؤكّدًا أن هذه الجهود بالتعاون مع دول أخرى لم تسفر حتى الآن عن إنهاء الحرب.

وأضاف أن مصر سبق وتنبأت بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الصراع امتد إلى عدد من الدول العربية ودول أخرى، مؤكدًا أن هذه الاستهدافات مدانة من قبل مصر، وأن الدولة تقف متضامنة مع الدول العربية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتسع رقعة الصراع أكثر من ذلك، ما قد يخلق فوضى وتداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي العالمي والمحلي، لافتًا إلى أن قطاع النفط هو الأكثر تأثرًا بهذه التطورات.