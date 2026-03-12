قلق متصاعد.. إسرائيل تعيد مواطنيها من الإمارات مع تصاعد المواجهة مع إيران

صرّحت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، بأن عملية إعادة جميع الإسرائيليين العالقين في الإمارات وسط الحرب مع إيران من المتوقع أن تكتمل مساء السبت.

وقالت ريغيف في مؤتمر صحفي: "إذا لم يتغير الوضع الأمني، فستنتهي عملية إنقاذ آلاف الإسرائيليين من الإمارات بنهاية يوم السبت"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ودعت ريغيف الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى الإمارات أو المرور عبرها، مؤكدةً وجود تحذير سفر صادر عن مجلس الأمن القومي.

وصل اليوم 1790 إسرائيليًا إلى مطار بن جوريون قادمين من الإمارات، ومن المتوقع وصول 320 مسافرًا آخرين الليلة ووفقًا لهيئة المطارات الإسرائيلية، لا يزال هناك 1150 إسرائيليًا في الإمارات.

وأضافت ريغيف أن إسرائيل ستزيد، خلال الأيام المقبلة، عدد الرحلات التجارية من بانكوك وبوكيت واليابان لإعادة نحو 8000 إسرائيلي من جنوب شرق آسيا.