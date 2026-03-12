مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة ونلعب بعقلية بطل أفريقيا

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يعلم جيدا مدى صعوبة وقوة المواجهة التي تجمع بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي، موضحا أنه يكن احترام كبير للفريق المنافس وتحضر لتلك المباراة جيدا وبيراميدز حضر إلى الرباط بعقلية بطل قارة أفريقيا الذي لديه هدف واضح وهو الفوز من أجل الحفاظ على لقبه.



ويحل بيراميدز بطل قارة أفريقيا ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى في الملعب الأولمبي بالرباط، أنه درس الجيش الملكي جيدا ويعلم أنه لم يتغير كثيرا عن الموسم الماضي، حيث تواجه الفريقان في ذات الدور وكان التأهل من نصيب بيراميدز حتى توج باللقب، وبالفعل لم يغير كثيرا من قوامه من اللاعبين وهذه عقلية الفريق البطل الذي يحافظ دائما على لاعبيه وجاهزيتهم، ولذلك يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة، لن تحسم إلا في الإياب بالقاهرة.

أضاف المدير الفني أن حمل بيراميدز للقب القاري يحمل الفريق مسئولية كبيرة للدفاع عن لقبه ولابد من التركيز من أجل هذا الهدف الكبير، موضحا أن الفريق في حالة ذهنية جيدة وبيراميدز جاهز تماما وفي مرحلة مهمة سيعمل خلالها على مواصلة مشواره القاري بكل قوة من أجل الاحتفاظ باللقب وتكرار إنجاز العام الماضي بعدما لم يكن يتوقع أحد مطلقا أن يتوج النادي باللقب، ولكنه بثقة اللاعبين في أنفسهم وكذلك كل أفراد النادي نجح بيراميدز في الفوز بالبطولة الغالية.

يورتشيتش كشف عن أن الجيش الملكي سيفتقد للاعب مهم مثل محمد ربيع حريمات للإيقاف، ولكن كذلك بيراميدز يفقد لاعبين مهمين مثل وليد الكرتي ورمضان صبحي ومحمد حمدي ونجح كذلك في إضافة عناصر مهمة للغاية ولدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على عبور هذه المرحلة.

وحول غياب الجمهور أوضح يورتشيتش أنه بالفعل أمر مؤثر ولكن في النهاية هي مباراة بين اللاعبين داخل أرض الملعب والأفضل والأكثر تركيزا وجاهزية سيحقق الفوز وبيراميدز يلعب من أجل الفوز ولا بديل غيره.