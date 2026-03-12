قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
رياضة

مدرب بيراميدز: مواجهة الجيش الملكي صعبة ونلعب بعقلية بطل أفريقيا

يورتشيتش
يورتشيتش
حمزة شعيب

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يعلم جيدا مدى صعوبة وقوة المواجهة التي تجمع بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي، موضحا أنه يكن احترام كبير للفريق المنافس وتحضر لتلك المباراة جيدا وبيراميدز حضر إلى الرباط بعقلية بطل قارة أفريقيا الذي لديه هدف واضح وهو الفوز من أجل الحفاظ على لقبه.

ويحل بيراميدز بطل قارة أفريقيا ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى في الملعب الأولمبي بالرباط، أنه درس الجيش الملكي جيدا ويعلم أنه لم يتغير كثيرا عن الموسم الماضي، حيث تواجه الفريقان في ذات الدور وكان التأهل من نصيب بيراميدز حتى توج باللقب، وبالفعل لم يغير كثيرا من قوامه من اللاعبين وهذه عقلية الفريق البطل الذي يحافظ دائما على لاعبيه وجاهزيتهم، ولذلك يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة، لن تحسم إلا في الإياب بالقاهرة.

أضاف المدير الفني أن حمل بيراميدز للقب القاري يحمل الفريق مسئولية كبيرة للدفاع عن لقبه ولابد من التركيز من أجل هذا الهدف الكبير، موضحا أن الفريق في حالة ذهنية جيدة وبيراميدز جاهز تماما وفي مرحلة مهمة سيعمل خلالها على مواصلة مشواره القاري بكل قوة من أجل الاحتفاظ باللقب وتكرار إنجاز العام الماضي بعدما لم يكن يتوقع أحد مطلقا أن يتوج النادي باللقب، ولكنه بثقة اللاعبين في أنفسهم وكذلك كل أفراد النادي نجح بيراميدز في الفوز بالبطولة الغالية.

يورتشيتش كشف عن أن الجيش الملكي سيفتقد للاعب مهم مثل محمد ربيع حريمات للإيقاف، ولكن كذلك بيراميدز يفقد لاعبين مهمين مثل وليد الكرتي ورمضان صبحي ومحمد حمدي ونجح كذلك في إضافة عناصر مهمة للغاية ولدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وقدرتهم على عبور هذه المرحلة.

وحول غياب الجمهور أوضح يورتشيتش أنه بالفعل أمر مؤثر ولكن في النهاية هي مباراة بين اللاعبين داخل أرض الملعب والأفضل والأكثر تركيزا وجاهزية سيحقق الفوز وبيراميدز يلعب من أجل الفوز ولا بديل غيره.

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

