اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت

بدأ قراصنة موالون لإيران، يستهدفون مواقع في الشرق الأوسط، بالتوسع إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاطر انجرار شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية ومحطات الطاقة ومحطات المياه إلى دوامة الفوضى الرقمية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

أعلن قراصنة يدعمون إيران مسؤوليتهم عن هجوم سيبراني كبير يوم الأربعاء استهدف شركة سترايكر الأمريكية للأجهزة الطبية، كما حاولوا اختراق كاميرات في دول شرق أوسطية لتحسين دقة استهداف الصواريخ الإيرانية، واستهدفوا مراكز بيانات في المنطقة، ومنشآت صناعية في إسرائيل، ومدرسة في السعودية، ومطارًا في الكويت، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.

استثمرت إيران بكثافة في القدرات السيبرانية الهجومية وقد اخترقت مجموعات تعمل لصالح طهران نظام البريد الإلكتروني لحملة ترامب، واستهدفت محطات مياه أمريكية، وحاولت اختراق شبكات الدفاع الأمريكية.

قال كيفن مانديا، مؤسس شركتي الأمن السيبراني مانديانت وأرمادين: "لا بد من حدوث شيء ما، فقد انتهى زمن التردد".