وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت

ناصر السيد

بدأ قراصنة موالون لإيران، يستهدفون مواقع في الشرق الأوسط، بالتوسع إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاطر انجرار شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية ومحطات الطاقة ومحطات المياه إلى دوامة الفوضى الرقمية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

أعلن قراصنة يدعمون إيران مسؤوليتهم عن هجوم سيبراني كبير يوم الأربعاء استهدف شركة سترايكر الأمريكية للأجهزة الطبية، كما حاولوا اختراق كاميرات في دول شرق أوسطية لتحسين دقة استهداف الصواريخ الإيرانية، واستهدفوا مراكز بيانات في المنطقة، ومنشآت صناعية في إسرائيل، ومدرسة في السعودية، ومطارًا في الكويت، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.

استثمرت إيران بكثافة في القدرات السيبرانية الهجومية وقد اخترقت مجموعات تعمل لصالح طهران نظام البريد الإلكتروني لحملة ترامب، واستهدفت محطات مياه أمريكية، وحاولت اختراق شبكات الدفاع الأمريكية.

قال كيفن مانديا، مؤسس شركتي الأمن السيبراني مانديانت وأرمادين: "لا بد من حدوث شيء ما، فقد انتهى زمن التردد".

الشرق الأوسط تحت النار الرقمية الشرق الأوسط قراصنة إيرانيون إسرائيل والسعودية والكويت ر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية محطات المياه الفوضى الرقمية الحرب الإيرانية

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

شباب بلوزداد

بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

يورتشيتش

يورتشيتش يعاين ملعب الرباط قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

دروجبا

جدل في كوت ديفوار بعد تجاهل دروجبا.. الاتحاد يهنئ زوجة مدرب المنتخب بعيد ميلادها

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

