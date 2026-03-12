القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، عن مواجهة نادي الزمالك للنادي الأهلي يوم 1 مايو على أرضية ملعب أستاد القاهرة الدولي.

ونالت رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.

واستطاعت الرابطة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.