اتجاه لإقامة ودية مصر والسعودية في جدة.. والمنتخب يدرس بدائل لمعسكر مارس

تتجه النية داخل منتخب مصر لكرة القدم لإقامة المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، ضمن التحضيرات الجارية لمعسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

تغيير محتمل لمكان المباراة

وكان من المقرر في وقت سابق أن يلتقي المنتخبان يوم 26 مارس على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يخوض المنتخب المصري مواجهة ودية ثانية أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم 30 من الشهر ذاته على ملعب لوسيل.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو نقل مباراة مصر والسعودية إلى الأراضي السعودية، في ظل مناقشات جارية حول ترتيبات المعسكر ومكان إقامة المباراتين الوديتين.

تنسيق بين الجهاز الفني واتحاد الكرة

ومن المنتظر أن يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بالتنسيق مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على وضع خطة بديلة تتعلق بمكان إقامة المعسكر المقبل.

كما يدرس مسؤولو المنتخب إمكانية خوض مباراتي السعودية وإسبانيا في دولة أخرى، في حال تم الاتفاق على ترتيبات جديدة تتناسب مع برنامج الإعداد الخاص بالفراعنة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة فنية قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.