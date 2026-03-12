الدوحة تعتذر وإيران تناور.. منتخب مصر في ورطة قبل المونديال| إيه الحكاية؟

يبدو أن ملف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا بات يتجاوز كونه مسألة رياضية، ليتحول إلى أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها السياسة بالأمن بالرياضة.

وأسفرت قرعة مونديال 2026 عن وقوع منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ووضعت تأكيدات وزير الشباب والرياضة الإيراني بأن مشاركة منتخب بلاده ضمن منافسات مونديال 2026 بشروط بلاده الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حالة من الإرتباك.

ويبحث الفيفا عن حلول وسناريوهات بديلة تحسبا لإعلان إيران الإنسحاب بشكل رسمي من منافسات مونديال 2026.

إيران تناور

في البداية أكد أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني على استبعاد مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الأزمة الحالية.

وقال وزير الرياضة :منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا ولم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران.

وأوضح: فرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر وتم قتل آلاف من شعبنا ولم يعد مؤكد لا توجد لدينا إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة الإيراني عن موقف منتخب بلاده من المشاركة في المونديال بأمريكا.

ثم عاد بعدها بـ 24 ساعة وتحدث هدايت مامباني، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم حول مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها الصيف المقبل ، وذلك علي خلفية الحرب الدائرة مع أمريكا.

وقال هدايت مامباني لوكالة أنباء مهر الإيرانية عن المشاركة في كأس العالم 2026 : يعمل الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الرياضة والمؤسسات المعنية، وسيتخذ القرار الأمثل، مضيفا : كان منتخب إيران من بين أول ثلاثة منتخبات تأهلت لكأس العالم، ولا يمكن للولايات المتحدة منعنا من المشاركة في هذه البطولة ، واستطرد قائلا : بالنظر إلى الظروف الحالية، فإننا ننسق مع وزارة الرياضة والحكومة الموقرة لاتخاذ القرار الأفضل، وإذا كنا سنشارك، فسيكون لإيران الكلمة الأولى والأخيرة، وليس لأمريكا.

وأكمل: "لاعبو كرة القدم لدينا دائمًا مع أطفال هذا البلد، وهم بالتأكيد لا ينسون الشعب.. وبإذن الله، سيقف الجميع إلى جانب الشعب، ويقدمون المساعدة، وسنشهد المزيد من ردود الفعل في الأيام المقبلة.

ترامب يوافق على مشاركة إيران بالمونديال

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جلسته مع دونالد ترامب رئيس أمريكا لمناقشة تفاصيل استضافة كأس العالم 2026 بجانب موقف إيران من البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: التقيت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سيناقش حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد، حيث أننا على استعداد للانطلاق خلال 93 يومًا فقط.

وأضاف: تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب التأكيد على أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا : نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم.

سيناريو بديل

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن سيناريوهات بديلة حال إنسحاب منتخب إيران بشكل رسمي من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتتجه الأنظار إلى تداعيات محتملة على مستوى قارة آسيا، حيث يتم تداول سيناريو يقضي بتأهل منتخب العراق مباشرة إلى النهائيات في حال انسحاب إيران، ليحل مكانها في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، في خطوة قد تمنحه بطاقة عبور تاريخية دون خوض الملحق.

وفي المقابل، سوف ينتقل منتخب الإمارات إلى خوض الملحق العالمي بدلاً من العراق، ضمن نظام تأهيلي يضم 6 منتخبات تتنافس على بطاقتين فقط.

ومن المقرر أن يواجه العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في مونتيري، بينما يضم المسار الآخر منتخبات الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة وجامايكا.

لكن هذه السيناريوهات، رغم انتشارها الواسع، تصطدم بواقع أكثر تعقيداً على المستويين التنظيمي والفني معاً، وليس التنظيمي فقط؛ فإلى جانب الضغط الزمني الكبير مع اقتراب موعد الملحق العالمي في أواخر مارس الجاري وبداية أبريل القادم تبرز تحديات فنية مباشرة تتعلق بجاهزية المنتخبات المعنية.

إلغاء وديتي السعودية وإسبانيا وإعتذار الدوحة

يكتنف الغموض حول إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر شهر مارس الجاري استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

وسادت حالة من الإرتباك داخل صفوف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عقب إعتذار الدوحة عن إستضافة معسكر الفراعنة الكبار في مارس الحالي نظرا لظروف حرب إيران وأمريكا.

ويبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن بديل لدولة قطر من أجل استضافة معسكر منتخب مصر المقبل وذلك بعد إعتذار الدوحة.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الأقرب هو إقامة معسكر منتخب مصر خلال الشهر الجاري في القاهرة.

شدد على صعوبة إقامة مباراتي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام السعودية وإسبانيا فى معسكر مارس نظرا للظروف الحالية في المنطقة بسبب حرب إيران وأمريكا والكيان الصهيوني.