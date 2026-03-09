حسام حسن يدرس ضم مهاجم الأهلي لأول مرة لمنتخب مصر

يواصل منتخب مصر استعداداته لخوض معسكر شهر مارس، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

منتخب مصر

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس ضم مروان عثمان إلى قائمة المنتخب خلال معسكر مارس وذلك بعد ظهوره بشكل منتظم في الفترة الأخيرة مع الأهلي"

موعد مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية يوم 26 مارس، ثم يلتقي مع إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، مع متابعة دقيقة لتطورات الأحداث في المنطقة والتي أثرت على الأنشطة الرياضية في قطر وأدت الى تأجيل بعض البطولات.

وأكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أنه لم يتم إخطار المنتخب رسميا بأي إلغاء للمعسكر حتى الآن، وأن كل السيناريوهات واردة بحسب تطورات الأوضاع الحالية، مؤكدا أن الاستعدادات مستمرة رغم الظروف.