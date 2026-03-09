قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلبة للأحمر .. تاريخ مواجهات الأهلي والجيش قبل لقاء الليلة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش

سبق وواجه النادي الأهلي منافسه طلائع الجيش خلال 41 مباراة في جميع المسابقات، حيث حقق الأحمر الفوز في 30 مباراة وخسر 4 مواجهات وتعادلا في 7.

سجل لاعبو النادي الأهلي 82 هدف مقابل 26 هدف لصالح طلائع الجيش.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة من المسابقة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها الفريق بعد خوض 19 مباراة. ونجح الفريق في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

